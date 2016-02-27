Адаптативный шаблон для Joomla 1.5

Сделать адаптивный шаблон для Joomla 1.5. Шаблон должен быть адаптивным, корректно отображаться на всех типах мобильных устройств. Загрузка и удаление шаблона должны осуществляться в админке ресурса. Совместим с Joomla 1.5. Необходима только вертикальная полоса прокрутки. Тексты и картинки, размещенные на сайте, не должны обрезаться в мобильной версии ресурса, а должны сжиматься.