Вёрстка темы WordPress из картинки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок184 просмотра

Для новостного сайта нужно сделать тему на WordPress из файла jpg или Corel.

Нужно будет 2 шаблона для страниц:

1. Главная страница,

2. страница для Статьи

Примерный образец темы: themeforest.net/item/newspaper/full_screen_preview/5489609

тема должна быть адаптивной и лёгкой, желательно без дополнительных плагинов,

минимум css и js.

CSSJavaScriptWordPress
9 лет назад
reklamno
Жорж 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$80
7 дней
Спасибо Максиму за работу! По техническому заданию нужно было создать тему для Word Press на основе собственного дизайна. Максим хорошо разобрался в задаче, был всегда на связи, качественно выполнил заказ и еще предложил самую лучшую цену. К заказу прикрепил комментарии, как подключить, а также предложения по эффективной настройке сайта. Еще раз спасибо за работу, порекомендую его своим партнёрам.
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Заявки фрилансеров

ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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