Вёрстка темы WordPress из картинки

Спасибо Максиму за работу! По техническому заданию нужно было создать тему для Word Press на основе собственного дизайна. Максим хорошо разобрался в задаче, был всегда на связи, качественно выполнил заказ и еще предложил самую лучшую цену. К заказу прикрепил комментарии, как подключить, а также предложения по эффективной настройке сайта. Еще раз спасибо за работу, порекомендую его своим партнёрам.