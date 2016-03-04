Доработать сайт на WP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок171 просмотр

http://juv.key1980.ru/ 

1.Сделать меню . при заходе в раздел боковое меню закрывается,а оно должно оставаться в открытом виде   пример http://clip2net.com/s/3uPONsp

2. при наведении на пункт меню сделать выделение цветом 

3. сделать активным всю ссылку ,а не только "+" 

4.смотрите документ в "прикрепленном файле"

WordPress
9 лет назад
romanislanov
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SorokaWeb
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Отличная команда. Приятно работать ! Отзывчивые и всегда на связи. Будем работать дальше .
Четкое ТЗ. Мгновенная оплата. Отличный заказчик, рекомендуем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

SorokaWeb
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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