Нужно сделать 2 письма для email рассылки.

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок258 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать 2 email письма на html.

Информацию берем для первого письма от сюда - http://gidstroy-kvartira.ru/.

Для второго письма от сюда - http://gid-stroy63.ru/.

Стиль можно приближенно к сайту.

В письме должно быть название компании, услуги, описание, телефон, кнопки для перехода на сайт.

По работе, вы выполняете работы выкладываете на хостинг, я смотрю. Если все ок, провожу оплату, вы импортируете письмо в мой аккаунт  сервиса рассылок.

Бюджет на 1 письмо 40$

HTML
9 лет назад
guest_14564298823914
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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