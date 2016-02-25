Верстка мини-сайта (качественно, современно)

$140
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок274 просмотра

Если не бот, пишите 192, сроки и прилагайте свои лучшие работы.

Дизайн: https://drive.google.com/folderview?id=0B371ogSYKrDLMGtKQ2ZmNDRBZkE&usp=sharing

ТЗ: https://drive.google.com/open?id=0B371ogSYKrDLRkNZRkZzX1AzdW8

Преимущество, если возможность работать через ООО или ИП, пишите об этом.

9 лет назад
kanagency
Владимир 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров