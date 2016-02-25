Верстка мини-сайта (качественно, современно)
Если не бот, пишите 192, сроки и прилагайте свои лучшие работы.
Дизайн: https://drive.google.com/folderview?id=0B371ogSYKrDLMGtKQ2ZmNDRBZkE&usp=sharing
ТЗ: https://drive.google.com/open?id=0B371ogSYKrDLRkNZRkZzX1AzdW8
Преимущество, если возможность работать через ООО или ИП, пишите об этом.
Заявки фрилансеров
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