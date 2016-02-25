Внести корректировки на главную страницу сайта на ВордПрессе

Нужно поменять главную страницу вставить блок поселки, он ранее там был. Вставлялся код через виджеты, код есть, но когда добавляем через админку в виджеты, на странице не отображается( И еще нужно подредактировать подвал, там все стили поехали и текст тоже. Главная страница ранее выглядела как в прикрепленном файле, ее нужно также поменять. Жду Ваш ответ со стоимостью и сроками. Есть архивы сайта, если будет нужно могу что-то предоставить. Оплата на карту Сбербанка или ЯД.