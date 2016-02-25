Внести корректировки на главную страницу сайта на ВордПрессе

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Закрыт7 заявок144 просмотра

Нужно поменять главную страницу вставить блок поселки, он ранее там был.  Вставлялся код через виджеты, код есть, но когда добавляем через админку в виджеты, на странице не отображается(  И еще нужно подредактировать подвал, там все стили поехали и текст тоже.  Главная страница ранее выглядела как в прикрепленном файле, ее нужно также поменять. Жду Ваш ответ со стоимостью и сроками.  Есть архивы сайта, если будет нужно могу что-то предоставить. Оплата на карту Сбербанка или ЯД.

WordPress
9 лет назад
svetlana-shtab
Светлана 
48 лет
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Была
6 лет назад

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maxonewolf
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$20
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Заявки фрилансеров

maxonewolf
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад