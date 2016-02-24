Специалист по Woocommerce

Привет нужен понимающий верстак для адаптации верстки на сайте. Сайт Avticket.ru Нужно чтоб менялся размер шрифтов под разное разрешение и ширина сайта. В идеале подогнать под мобилу. Верстка экстренная. PSD нет в наличии. ...