Оптимимзация стилей в html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок323 просмотра

При загрузке сайта подгружаются лишние стили, расположенные прямо в файле html.

Смотрите сами:  view-source:http://centrobit.ru/

Сайт на wordpress.

Нужно привести код в порядок.

HTMLWordPress
9 лет назад
spir77
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

webden41k
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Денис повалил сайт в субботу вечером, и видимо ушел спать. Половину воскресенья все стояли на ушах. Пришлось откатывать с бэкапа. Это недопустимая безответственность. Не рекомендую, если не готовы к экспериментам.
Описание задач плохое (расплывчатое, без конкретики). В результате в процессе работы сложность выполняемых задач вырастает. Заказчик отказывается доплачивать за это. Так же после выполнения появляются мелкие доработки за которые тоже не доплачивает.

Заявки фрилансеров

webden41k
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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