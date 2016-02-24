Сверстать горизонтальное меню

Нужна простая валидная верстка, нужно учесть что пункты меню могут поменяться или добавиться новые, то есть нельзя делать размер пунктов фиксированным.

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Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через Яндекс.Деньги