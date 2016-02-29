Адаптировать сайт под моб. устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок184 просмотра

Приветствую!

Сайт-визитка уже готов, адаптирован под планшет.

осталось единственное, адаптировать его под популярные моб. устройства.

При необходимости, макеты моб. версии сайта предоставлю.

Пишите свою цену в описании!

9 лет назад
Builders
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$10
1 день
отлично справился с работой и в сроки, что очень важно.
Спасибо за работу. Очень понравилось сотрудничать. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад

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