Нужна качественная верстка мини-сайта, с динамичными эффектами и очень качественной работой на моб. устройствах. В приложении макеты, это не ошибка, а сайт, почти из одной страницы с галереей. Вот дизайн-макеты https://drive.google.com/folderview?id=0B371ogSYKrDLU2JUdERvTklvZ3M&usp=sharing Если не ...
Адаптировать сайт под моб. устройства
Приветствую!
Сайт-визитка уже готов, адаптирован под планшет.
осталось единственное, адаптировать его под популярные моб. устройства.
При необходимости, макеты моб. версии сайта предоставлю.
Пишите свою цену в описании!
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