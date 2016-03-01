Сверстать на bootstrap.

Есть дизайн, нужно сверстать и натянуть макет на водпресс. Сама дизайн и структура сайта идентична этому сайту http://goo.gl/DiuXWD (можно тупо скопировать этот сайт с фтп и натянуть на него дизайн). На странице с контентом, ...