Сверстать на bootstrap.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки163 просмотра

Необходимо накидать элементов и поправить существующий bootstrap шаблон.

Оплата почасовая. Требования изменчивы. Дизайна нет. Необходимо требование - следовать общему стилю текущего layout.

Задачи в таком стиле:

Добавить красивую всплывашку для отображения ошибок.

Добавить боковое меню на страницу с такими пунктами.

Добавить выпадающее меню. Накидать форму.

Bootstrap
9 лет назад
pivolan
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hi-level-koder
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$5
31 день
Все сделал как надо. Быстро разобрался с требованиями и приступил к работе. Всем доволен. Рекомендую.
Спасибо за интересную работу. Продолжаем сотрудничество. Заказчик отличный, всем доволен, рекомендую.

Заявки фрилансеров

hi-level-koder
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

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