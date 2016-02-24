Нужно перенести дизайн проекта с wix в HTML шаблон

$6
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки146 просмотров

нужно перенести дизайн проекта с wix  в HTML шаблон  , левый блок кнопок с категориями должен выдвигаться в низ как под категорий. цвет  должен остаться таким как в шаблоне wix насыщенным и блестящем вообщем пишите обговорим.    вот то что надо переносить.   http://staskolchev.wix.com/sarcliks

HTMLWix
9 лет назад
stasyc999
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$10
1 день
Виталий отличный исполнитель знающий своё дело. Выполнил всё раньше срока и к тому же без единой помарки .качество на высшем уровне . всем рекомендую и сам теперь только с ним работать буду.
Отличный заказчик, четкая задача, приятный в общении, моментальная оплата. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад

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