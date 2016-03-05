Верстка одной страницы с элементами программирования

Основные пожелания

- Максимально современная и легкая верстка

- Кроссбраузерность

- Валидность, полное соответствие стандартам W3C

- Блочная верстка

- Комментарии в html и css, разделение блоков на логические составляющие (шапка, меню, сайдбар, центр, подвал...)

- Адекватное отображение верстки с отключенными картинками

- Верстка должна быть максимально похожа на макет PSD (отступы, размеры шрифтов, выравнивания, расстояния между строк)

- Ширина макета без скролла 960-970px

- Логотип в шапке кликабелен

- Вид нижнего логотипа в папке logo hover, он тоже кликабелен

- Необходимо использовать спрайты для картинок

- Обратите внимание, кроме верстки нужно подключить:

1. скрипт увеличения фотографий (галлерея - 3 одинаковые картинки в центре)

2. форму обратной связи (находится в сайдбаре, 3 поля и кнопка "Отправить". Без заморочек, но реализовать чтобы поля были не пустые при отправке, т.е. все поля обязательны для заполнения. И потом отсылает введенные данные на почту).

У всех элементов указан вид "при наведении". Если не указан, значит он есть в скрытой папке, например у кнопки "Отправить" и соц. закладок внизу.

На одном из полей в форме обратной связи показано активное поле ввода (надпись "Контакт для связи" при нажатии, разумеется исчезает).

В подвале белая ссылка e-mail при наведении - убирается подчеркивание.

Общение в ЛС или по скайпу. Обязательно спрашивате, если есть вопросы, чтобы потом не переделывать.

Схема работы такая — обсуждение ТЗ и сроков с потенциальным исполнителем — выбор исполнителем — сдача верстки — выявление багов и утряска текущих вопросов — полный расчет и отзыв.

Работа неспешная, оплата Приват24.

Спасибо.