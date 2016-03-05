Goldsman82

Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Благодарен Евгению за качественную верстку. Ему удалось реализовать все задумки и пожелания. При этом, в процессе, решались все вопросы и трудности, а конечный результат даже превзошел мои ожидания! А я клиент требовательный и дотошный) Огромное спасибо, при необходимости буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Работал с Алексеем, как исполнитель. Работой с ним очень удовлетворен. Конкретика в постановке задачи, вполне обоснованные требования к заказу, своевременная оплата.