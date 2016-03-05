Goldsman82

Евгений Goldsman82

 
41 годУкраина/Северодонецк
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
SEO продвижение
Отзывы заказчиков
milk-nuts
Алексей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Верстка одной страницы с элементами программирования
Благодарен Евгению за качественную верстку. Ему удалось реализовать все задумки и пожелания. При этом, в процессе, решались все вопросы и трудности, а конечный результат даже превзошел мои ожидания! А я клиент требовательный и дотошный) Огромное спасибо, при необходимости буду обращаться еще.
Работал с Алексеем, как исполнитель. Работой с ним очень удовлетворен. Конкретика в постановке задачи, вполне обоснованные требования к заказу, своевременная оплата.
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