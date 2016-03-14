Разработаны макеты для сайта. Можно посмотреть https://projects.invisionapp.com/share/4W44082BQ#/screens Страниц много, проект большой и качественный. Ищем исполнителей. Цена договорная.
Определить на JS ширину блока div в пикселях
Нужно определить на JS ширину блока div в пикселях
и если она составляет более 1024px, выполнить определенный JS.
Выбранный исполнитель
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