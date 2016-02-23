Скопировать два лендинга.

Заказывал тут psd сделали, теперь нужно сверстать в html, css. Вот сам стиль который мы используем http://authenticgoods.co/wrapbootstrap/themes/neuboard-v1.4.1/HTML_full_version/ui-buttons.html Ниже скриншот psd формы которую нужно сверстать в html, css.