Скопировать два лендинга.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок183 просмотра

нужно скопировать два лендинга, сделать переадресацию с форм отправки сообщений на мой ящик. на одном из лендингов, возможно, заменить всплывающую форму отправки сообщений на всплывающие окошко с текстовой информацией.

лендесы:

1. tehholod.digitaldali.ru

2. sibairtrade.ru

цена? сроки?

2.sibairtrade.ru

9 лет назад
guest_14561502262366
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$15
1 день
Заказывал копию 2-х лендосов. Все было сделано качественно и очень оперативно. Рекомендую.
Работа сделана, оплата получена. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад

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