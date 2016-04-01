Верстка на WP под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок212 просмотров

Нужно сверстать дизайн на сайт детской тематики. Картинка главной - https://www.dropbox.com/s/4d7p4klxcdpkdez/kidpuz.jpg?dl=0 (рубрика, страница, раздел и 404 в таком же стиле).

ТЗ - https://www.dropbox.com/s/dw98qhosjb35u6v/TZ kidpuz.docx?dl=0

Цена, сроки, примеры верстки (не присылайте мне лендинги, а желательно инфосайты на ВП)

WordPress
9 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
9 лет назад
$110
6 дней
Исполнитель хорошо справился с задачей. Рекомендую к сотрудничеству. Рекомендую сразу ставить жесткие дедлайны и меры, которые будут приняты если они будут нарушены.
Спасибо за работу! Виктор, всегда на связи, адекватно реагирует на вопросы!

Заявки фрилансеров

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
9 лет назад
Лучший HTML-верстальщик апреля

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