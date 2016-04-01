Добрый день Требуется адаптивная верстка с последующей натяжкой на Joomla (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ знание компонента Mosets Tree) Чистый код! ВАЖНО! Никаких фреймворков, никакого бутстрапа Подключение только нужных скриптов, которые используются, ни каких огромных файлов ...
Верстка на WP под ключ
Нужно сверстать дизайн на сайт детской тематики. Картинка главной - https://www.dropbox.com/s/4d7p4klxcdpkdez/kidpuz.jpg?dl=0 (рубрика, страница, раздел и 404 в таком же стиле).
ТЗ - https://www.dropbox.com/s/dw98qhosjb35u6v/TZ kidpuz.docx?dl=0
Цена, сроки, примеры верстки (не присылайте мне лендинги, а желательно инфосайты на ВП)
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