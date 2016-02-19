Добрый день Требуется адаптивная верстка с последующей натяжкой на Joomla (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ знание компонента Mosets Tree) Чистый код! ВАЖНО! Никаких фреймворков, никакого бутстрапа Подключение только нужных скриптов, которые используются, ни каких огромных файлов ...
Верстка в битрикс
День добрый, требуется заверстать в битрикс http://www.zgoods.ru/ из http://theme199-organic-cosmetics.myshopify.com/
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