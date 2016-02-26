Сверстать блок в две страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок267 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо сверстать блок высотой в две страницы с .psd макета. Картинка во вложении.

Нужна кроссбраузерная верстка с адаптацией под мобильные телефоны и планшеты.

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Срок выполнения

2. Стоимость работы

3. Необходимая предоплата

9 лет назад
KozlovB2B
Владимир 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

seregakoval96
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов
9 лет назад
$10
1 день
сергей отлично справился с работой. Буду обращаться еще и вам советую!
Отличный заказчик. Чётко поставил задачу, всегда был на связи. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

seregakoval96
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов
9 лет назад

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