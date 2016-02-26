что есть http://oblax.ru/ (посмотрите личный кабинет тут)http://joxi.ru/n2Y54Nwsj0z882http://joxi.ru/BA0vDkxSBqDQ9mhttp://www.keenthemes.com/preview/metronic/theme/admin_1/index.html че хотим впихнуть То есть мы берем и переносим все и подключаем возможности старого кабинета на новый дизайн ,плюс добавляем тарифы для смены самостоятельно опльзователем. Старая админка на Anjular.js новая тоже на ...
Сверстать блок в две страницы
Здравствуйте!
Необходимо сверстать блок высотой в две страницы с .psd макета. Картинка во вложении.
Нужна кроссбраузерная верстка с адаптацией под мобильные телефоны и планшеты.
Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:
1. Срок выполнения
2. Стоимость работы
3. Необходимая предоплата
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