Здравствуйте! Есть сайт: http://tula.foxunion.ru/ Нужно исправить косяки согласно ТЗ
Базовая верстка на Joomla + контент
Нужен верстальщик по Joomla.
Требуется результативно и быстро собрать страницы из готового материала, частично нужно сделать html, частично работать из админки.
Структура сайта создана. Нужно поменять некоторые элементы местами, заполнить страницы. В общем, довести до ума.
Структуризация 1 страницы - 500 руб. Нужно сделать 1 страницу как тестовое задание, оплачиваемое после приема работы.
Более подробную информацию предоставлю непосредственно исполнителю.
Если все устроит работа будет на постоянной основе.
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