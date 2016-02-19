Базовая верстка на Joomla + контент

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок191 просмотр

Нужен верстальщик по Joomla.

Требуется результативно и быстро собрать страницы из готового материала, частично нужно сделать html, частично работать из админки.

Структура сайта создана. Нужно поменять некоторые элементы местами, заполнить страницы. В общем, довести до ума.

Структуризация 1 страницы - 500 руб. Нужно сделать 1 страницу как тестовое задание, оплачиваемое после приема работы. 

Более подробную информацию предоставлю непосредственно исполнителю.

Если все устроит работа будет на постоянной основе.

HTMLJoomla
9 лет назад
elinak1989
Элина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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