Базовая верстка на Joomla + контент

Нужен верстальщик по Joomla.

Требуется результативно и быстро собрать страницы из готового материала, частично нужно сделать html, частично работать из админки.

Структура сайта создана. Нужно поменять некоторые элементы местами, заполнить страницы. В общем, довести до ума.

Структуризация 1 страницы - 500 руб. Нужно сделать 1 страницу как тестовое задание, оплачиваемое после приема работы.

Более подробную информацию предоставлю непосредственно исполнителю.

Если все устроит работа будет на постоянной основе.