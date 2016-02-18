Нужно сверстать сайт из 8 страниц, адаптивная верстка под все браузеры. Структура сайта: Главная страница, Страница с галереей, 6 типовых страниц с изделиями. Также нужно прикрутить админку, через которую можно будет менять любой ...
Доработка проекта на 1С Битрикс (верстка + немного программирования)
Здравствуйте! Есть сайт: http://tula.foxunion.ru/
Нужно исправить косяки согласно ТЗ
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