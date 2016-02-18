Внесение правок в верстку сайта

Необходимо внести следующие правки

1. Добавить иконку инстаграмма к списку соцсетей везде где есть блок мы в сотсетях, например тутhttp://prntscr.com/a4ex0n и тут http://prntscr.com/a4exmj И что все было выполнено в общей стилистике сайта.

2. Добавить кнопку «поделиться» в фб и вк к новостям на сайте. Вот тут http://prntscr.com/a4eydf , и выполнить вот в такой стилистике http://prntscr.com/a4ex0n

3. Расположить проекты в разделе «Проекты» (предложение) так – слева в два столбика спецпроекты, а справа в один маленькие квадратики с простыми проектами, вот так http://prntscr.com/a4f7eu . Но можно посмотреть в сторону скрипта, который автоматически формировал бесшовную ленту. Сейчас есть «дыры» как тут http://prntscr.com/a4f1jc

Все подробности в личку. Правки вносить можно только либо в консоли либо сохранять локальную версию страницы на комп, там вносить правки.