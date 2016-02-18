Добрый день. Имеется верстка сайта. Мы подправили дизайн - теперь надо доверстать недостающие детали к существующей верстке. Не хотелось бы заново делать - но готовы рассмотреть варианты. ...
Сделать шаблон адаптивным
CMS DLE.
Необходимо шаблон сделать адаптивным.
Страницы: главная(в ней уже есть краткая новость),полная новость(идентична краткой),страница faq,и страница задания вопроса.
В архиве скриншоты страниц.
Интересует цена и срок.
Оплата по факту,QIWI.
Заявки фрилансеров
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