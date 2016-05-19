Верстка лендинга

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок211 просмотров

Нужна верстка лендинга. Кроссбраузерная. Адаптивная.

Вот дизайн - https://symu.co/fzdrdx.s (немного измениться)

Готов заплатить 1800 + 200 руб( если в срок и все понравиться)

Предоплату не плачу, только постоплата. 

Если понравиться все - у меня в месяц по 2-3 проекта бывает. Буду подкидывать

9 лет назад
Rawel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

webden41k
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$25
2 дня
Все ок
Все гууд

Заявки фрилансеров

webden41k
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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