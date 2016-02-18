Сделать копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок170 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать копию (не точную, по примеру) простого сайта (витрины под cpa) из 1 html страницы. 

Сверху будет только логотип (мой).

Ниже 10 ссылок (каждая ссылка будет на цветном квадратике 2х2см, при наведении цвет квадратика меняется).

Ниже заголовок в h1 и текст.

Внизу © 2016 и счетчик li ru

Никаких заморочек, все просто.

HTML
9 лет назад
klicker
Максим 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$5
1 день
Виталий оперативно сделал одностраничную html витрину. Работа была выполнена согласно всем пожеланиям. Работой полностью доволен!
С Максимом понравилось работать, приятный в общении. Моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать сайт + настроить форму обратной связи

    Добрый день  Сверстать сайт - главная+4 внутренних, хочется немного интерактивности, чтобы там немного что то двигалась, типа дым с кружек от кофе и может монитор бликовал немного на столе ну и цифры может какие ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно поменять css стиль

    $5

    Нужно поменять css стиль Есть шаблон http://wrapbootstrap.com/preview/WB0M35410 Нужно сделать точно такие вот tabs из стиля http://coderthemes.com/ubold_1.4/dark_1/ui-tabs.html При всем этом нужно сохранить первый стиль а изменить только tabs.

    CSS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивная верстка лэндинга

    Верстка лэндинга по PSD макету. Адаптивный или резиновый не важно, главное чтобы на мобильных нормально отображался, кроссбраузерно. Один слайдер, один таймер, 4 карточки проектов (модальные окна), ну и формы с отчетом и отправкой письма на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать 2 совсем маленькие правки на сайте HTML

    Необходимы две пустяковые правочки - нужно на этом сайте http://www.flowersdream.ru/ 1. в меню справа - у первого пункта есть подпункты, необходимо сделать, чтобы они показывались только при наведении на первый пункт (тоесть как выпадающее меню) ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка + натяжка HostCMS - резиновая верстка

    Сайт: http://alombard.ru/ Ссылка на всю картинку (нумерация блоков): https://yadi.sk/i/qx17iYenoy6Zb Сайт создан на HostCMS Необходимо переделать то, что есть на текущий момент. Есть похожий проект: http://automama.su/ Там в случае ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад