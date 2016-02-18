Сделать копию сайта

Здравствуйте.

Нужно сделать копию (не точную, по примеру) простого сайта (витрины под cpa) из 1 html страницы.

Сверху будет только логотип (мой).

Ниже 10 ссылок (каждая ссылка будет на цветном квадратике 2х2см, при наведении цвет квадратика меняется).

Ниже заголовок в h1 и текст.

Внизу © 2016 и счетчик li ru

Никаких заморочек, все просто.