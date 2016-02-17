Необходим человек, хорошо разбирающийся в phpMyAdmin и БД. При очистке базы данных форума через phpMyAdmin была очищена таблица, отвечающая за поиск по форуму. В результате теперь при введении поискового запроса выдаются только ...
Доделать адаптивную верстку
На сайте начали делать адаптивную верстку, но не доделали. Нужно доделать адаптивную верстку по psd-шникам. Сайт на opencart. Нужно сделать очень быстро.
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