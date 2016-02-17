Доделать адаптивную верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок131 просмотр

На сайте начали делать адаптивную верстку, но не доделали. Нужно доделать адаптивную верстку по psd-шникам. Сайт на opencart. Нужно сделать очень быстро.

Opencart
9 лет назад
vov41knk
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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