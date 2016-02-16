Верстка проекта на WP

Требуется сверстать несколько макетов и натянуть их на WP.

Главная, текстовая, . о компании. каталог и, карточка товара, форма заказа (заказ спец техники), несколько статичных.

Программирование каталога не требуется, только верстка и натяжка (создание шаблона).

Кто может приступить сейчас к срочному заказу, что-то показать уже к утру и в течении завтрашнего дня закончить проект?

Бюджет - 4000р.