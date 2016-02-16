Добрый день! Надо добавить на сайт acover.ru 4 блока Автомойка, Шиномонтаж, Химчистка, Полировка. Сам дизайн готов, в хорошем качестве, есть исходники. http://shot.qip.ru/009otI-5echeMXVB/ При нажатии на блок идет переход на страницу ...
Верстка проекта на WP
Требуется сверстать несколько макетов и натянуть их на WP.
Главная, текстовая, . о компании. каталог и, карточка товара, форма заказа (заказ спец техники), несколько статичных.
Программирование каталога не требуется, только верстка и натяжка (создание шаблона).
Кто может приступить сейчас к срочному заказу, что-то показать уже к утру и в течении завтрашнего дня закончить проект?
Бюджет - 4000р.
Заявки фрилансеров
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