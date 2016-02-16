Необходимо разработать адаптивную (на базе twitter bootstrap) тему под Wordpress. Макеты главной страницы во вложении, кроме нее еще будет типовая внутренняя страница и одна посадочных (выполнена на основе главной). ТЗ вышлю при ...
Сверстать шапку сайта и приветственный блок
Необходимо сверстать верхнюю часть страницы - шапку с контактами, меню и блок акции/преимуществ.
Верстка фиксированная, ширина 1940px, контентная часть 980px, макет в psd.
https://yadi.sk/d/2_zrYtVoowDti
С вас - портфолио и отзывы.
Выбранный исполнитель
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