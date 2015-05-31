tracestudio

Альберт tracestudio

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Приложение под Android и iOS - показ организаций с их услугами

    Необходимо создание приложения под Android и iOS, показывающее пользователю список организаций с имеющимися у них услугами из общего перечня услуг. Возможности: 1. Показ каталога социальных организаций, расположенных в Московской области, с поиском по карте (с включенной геолокацией или ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Свойства к товарам на Modx (Minishop2)

    Добрый день! К небольшому каталогу необходимо прикрутить выбор свойств с мини-превью выбранного варианта. Другими словами, вместо поля «цвет» у нас есть «фактура 1» и «фактура 2», каждые из которых содержат набор названий с превью. Необходимо сделать возможность ...

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать страницу на один экран с анимацией

    Необходимо сверстать страницу, опираясь на данное видео: https://www.youtube.com/watch?v=KHky_YC_ZJk Контент в нижнем блоке должен появляться в момент прокрутки экрана вниз. Сама страница должна быть адаптивной. Макет прилагается в psd по слоям.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Поправить магазин на ReadyScript

    Доброго времени суток!  Есть магазин на readyscript в редакции full, необходимо произвести настройку каталога (сейчас не выведена корзина и соответствующие кнопки), поправить небольшие моменты по шаблонам. Правок немного, но надо их обсуждать. Обращайтесь только с опытом работы с ReadyScript, ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна разработка прототипа

    Требуется разработка прототипа коммерческого сайта (можно в Axure, можно просто скетч). От вас - примеры подобной работы, очень важно иметь соответствующее "мышление" (интернет-маркетинг).

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать шапку сайта и приветственный блок

    Необходимо сверстать верхнюю часть страницы - шапку с контактами, меню и блок акции/преимуществ. Верстка фиксированная, ширина 1940px, контентная часть 980px, макет в psd. https://yadi.sk/d/2_zrYtVoowDti С вас - портфолио и отзывы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Оптимизировать время работы скриптов Modx Revo

    Есть сайт на MODx Revo, нужно оптимизировать скорость его работы, т. к. количество запросов к базе на загрузку одной страницы слишком велико, и скорость загрузки каждой страницы больше секунды. Обращайтесь только с опытом работы с MODx ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переписать текст под Seogenerator

    Нужен человек, знакомый на практике с Сеогенератором (для размножения текстов). Если вы знаете, как разобраться с конструкциями {} [] и т. д., пишите. Если нет - оцените здраво свои возможности, т. к. не у всех получается ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт 6 текстов по ~3К знаков

    Работы немного, главное - без грамматических и смысловых ошибок, а также без сленговых, разговорных и просто кривых фраз. Исходники по объему чуть больше - можно сокращать: 5 текстов по тематике косметологии 3К знаков, один текст тимбилдинг ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Переписать 9 текстов (косметология)

    Необходимо переписать 9 текстов, каждый находится в отдельном документе. Длина каждого разная, от 2 до 6 тыс. символов. В результате нужно получить тексты без потери смысла, без ошибок (грамматических и фактических), уникальность выше 90-95 по адвего. Работы, в целом, ...

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать скин для krpano из готового макета

    Всем доброго времени суток! Необходимо создать ("сверстать") скин для krpano для наших панорам, макет предоставляем. Органы управления, которые есть в макете: окно приветствия, окно справки, зум, стрелки перемещения, автовращение вкл/выкл, помощь, звук, на весь экран, план, стрелка, точка ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приложение для iOS/Android из интернет-магазина

    Необходимо оценить стоимость создания приложения для действующего интернет-магазина с небольшой посещаемостью. Из необходимого функционала: 1. Просмотр, поиск и фильтрация по каталогу 2. Возможность входа с логином-паролем и регистрации 3. Возможность совершить заказ через корзину (в т. ч. и без ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты по тематике строительства колодцев

    Необходимо для сайта по рытью колодцев подготовить 5 текстов. Темы - рытье колодцев, устройство септика и т. д. Каждый текст - 2500-3500 символов. За основу (но с уникальностью &gt;95%) можно брать тексты с подобных ресурсов, ссылку дам. Важные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Корректная адаптивная верстка макета

    Нужна верстка psd-макета, в котором дан один вариант ширины экрана, остальное будет дано наглядным описанием отдельно. В результате хочется видеть адаптивный шаблон до 1300px, желательно "адаптивно-отзывчивый" (px + % + media-queries), но можно и не усложнять настолько ...

    Верстка макета
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отзывы для сайта с "долгими" продажами

    Необходимо помочь с написанием отзывов для сайта, у которого продажа "долгих" услуг, то есть это не ноутбуки и кирпичи продаются, а услуга, которая продается дольше и стоит дороже. Нужны действенные предложения.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Расчет РК в Директ (опционально, AdWords)

    Для гостиницы и развлек. комплекса требуется составление РК для контекста. Кандидат разыскивается с опытом работы и умением адекватно разъяснить политику нашего сотрудничества. Бюджет сейчас под вопросом, поэтому нужны варианты. Продвигаться будет как гостиничная, так и развлекательная часть, поэтому ...

    Google Ads
    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен подсчет продвижения для местного сайта

    Добрый день! Нужно просчитать продвижение по нескольким запросам для сайта местной пивоварни. Кандидат требуется с реальным опытом, чтобы перечень запросов понял и поправил (чтобы на неэффективные запросы не тратиться). Описание схемы работы очень приветствуется. Отзывы клиентов/портфолио будут ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
ki44321
Виктор 
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Приложение под Android и iOS - показ организаций с их услугами
Оплата во время, всегда на связи, четкая постановка задач. Все вопросы, не учтенные моменты и т.д., решаются быстро, легко и с пониманием. Рекомендую к сотрудничеству.
Благодарю за сотрудничество! Обсудили перед началом работ все условия и сроки – в итоге все, как и договорились. Все исправления и пожелания учтены. Всегда на связи, все оперативно, на все вопросы ответил, по имевшимся спорным вопросам внес свои предложения.
Ответный отзыв
michael_h
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Сверстать страницу на один экран с анимацией
Предельно четко поставил задачу, всегда был на связи, вовремя оплатил работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Быстро, доступно, четко по заданию. Спасибо!
Ответный отзыв
Vasiled
35 летТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$88
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта по строительной тематике и грузоперевозкам
Понравилось сотрудничество с Альбертом - быстрая оплата, понятная задача, конструктивное и приятное общение. Однозначно рекомендую к сотрудничеству:)
Благодарю за сотрудничество – все оперативно, чисто, четко по задаче. Рекомендую как надежного исполнителя!
Ответный отзыв
Jun1or
Сергей 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Сверстать шапку сайта и приветственный блок
Отличный заказчик! четко поставлено ТЗ и моентальная оплата! что ещё нужно?)
Благодарю за качественную работу! Все быстро и аккуратно, правки внесены мгновенно. Рекомендую!
Ответный отзыв
bonzaznob
Олег 
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Оптимизировать время работы скриптов Modx Revo
Весь процесс сотрудничества прошел "на ура" ). Четкая постановка задачи, постоянное сопровождение и конечно же моментальная оплата. Спасибо Альберту за сотрудничество! )
Рекомендую Олега как профессионала, отлично разбирающегося в modx. Сделал даже больше, чем обсуждали изначально, все вовремя. Благодарю за работу!
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