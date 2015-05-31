tracestudio

Необходимо создание приложения под Android и iOS, показывающее пользователю список организаций с имеющимися у них услугами из общего перечня услуг. Возможности: 1. Показ каталога социальных организаций, расположенных в Московской области, с поиском по карте (с включенной геолокацией или ...
Альберт tracestudiotracestudio
- Мобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! К небольшому каталогу необходимо прикрутить выбор свойств с мини-превью выбранного варианта. Другими словами, вместо поля «цвет» у нас есть «фактура 1» и «фактура 2», каждые из которых содержат набор названий с превью. Необходимо сделать возможность ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать страницу, опираясь на данное видео: https://www.youtube.com/watch?v=KHky_YC_ZJk Контент в нижнем блоке должен появляться в момент прокрутки экрана вниз. Сама страница должна быть адаптивной. Макет прилагается в psd по слоям.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток! Есть магазин на readyscript в редакции full, необходимо произвести настройку каталога (сейчас не выведена корзина и соответствующие кнопки), поправить небольшие моменты по шаблонам. Правок немного, но надо их обсуждать. Обращайтесь только с опытом работы с ReadyScript, ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка прототипа коммерческого сайта (можно в Axure, можно просто скетч). От вас - примеры подобной работы, очень важно иметь соответствующее "мышление" (интернет-маркетинг).Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать верхнюю часть страницы - шапку с контактами, меню и блок акции/преимуществ. Верстка фиксированная, ширина 1940px, контентная часть 980px, макет в psd. https://yadi.sk/d/2_zrYtVoowDti С вас - портфолио и отзывы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужны главная и внутренняя страницы, описание во вложении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть сайт на MODx Revo, нужно оптимизировать скорость его работы, т. к. количество запросов к базе на загрузку одной страницы слишком велико, и скорость загрузки каждой страницы больше секунды. Обращайтесь только с опытом работы с MODx ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен человек, знакомый на практике с Сеогенератором (для размножения текстов). Если вы знаете, как разобраться с конструкциями {} [] и т. д., пишите. Если нет - оцените здраво свои возможности, т. к. не у всех получается ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Работы немного, главное - без грамматических и смысловых ошибок, а также без сленговых, разговорных и просто кривых фраз. Исходники по объему чуть больше - можно сокращать: 5 текстов по тематике косметологии 3К знаков, один текст тимбилдинг ...Завершен9 лет назад
Необходимо переписать 9 текстов, каждый находится в отдельном документе. Длина каждого разная, от 2 до 6 тыс. символов. В результате нужно получить тексты без потери смысла, без ошибок (грамматических и фактических), уникальность выше 90-95 по адвего. Работы, в целом, ...Копирайтинг52 заявкиЗакрыт9 лет назад
Всем доброго времени суток! Необходимо создать ("сверстать") скин для krpano для наших панорам, макет предоставляем. Органы управления, которые есть в макете: окно приветствия, окно справки, зум, стрелки перемещения, автовращение вкл/выкл, помощь, звук, на весь экран, план, стрелка, точка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо оценить стоимость создания приложения для действующего интернет-магазина с небольшой посещаемостью. Из необходимого функционала: 1. Просмотр, поиск и фильтрация по каталогу 2. Возможность входа с логином-паролем и регистрации 3. Возможность совершить заказ через корзину (в т. ч. и без ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо для сайта по рытью колодцев подготовить 5 текстов. Темы - рытье колодцев, устройство септика и т. д. Каждый текст - 2500-3500 символов. За основу (но с уникальностью >95%) можно брать тексты с подобных ресурсов, ссылку дам. Важные ...Завершен9 лет назад
Нужна верстка psd-макета, в котором дан один вариант ширины экрана, остальное будет дано наглядным описанием отдельно. В результате хочется видеть адаптивный шаблон до 1300px, желательно "адаптивно-отзывчивый" (px + % + media-queries), но можно и не усложнять настолько ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо помочь с написанием отзывов для сайта, у которого продажа "долгих" услуг, то есть это не ноутбуки и кирпичи продаются, а услуга, которая продается дольше и стоит дороже. Нужны действенные предложения.Завершен10 лет назад
Доброго дня! К третьей джумле нужно привязать имеющуюся верстку и настроить модуль недвижимости. Данные для пробного заполнения есть. Нужно заложить основу под мультиязычность.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Презентацию оформить в выбранном стиле, два десятка страниц. Материалы все есть, нужна графика (простая инфографика в том числе).Презентации1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для гостиницы и развлек. комплекса требуется составление РК для контекста. Кандидат разыскивается с опытом работы и умением адекватно разъяснить политику нашего сотрудничества. Бюджет сейчас под вопросом, поэтому нужны варианты. Продвигаться будет как гостиничная, так и развлекательная часть, поэтому ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужно просчитать продвижение по нескольким запросам для сайта местной пивоварни. Кандидат требуется с реальным опытом, чтобы перечень запросов понял и поправил (чтобы на неэффективные запросы не тратиться). Описание схемы работы очень приветствуется. Отзывы клиентов/портфолио будут ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад