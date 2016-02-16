Натянуть сайт на Wordpress

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Закрыт4 заявки167 просмотров

Есть сверстанный сайт – в виде просто html страниц на домене beltrud.ru

Нужно натянуть на Wordpress.

Аккуратно, на div, чистый код, все элементы классифицированы, корректно

отображается во всех современных браузерах, переносит обновления системы

+ поставить плагин мобильной версии WPtouch чтобы там нормально все

отображалось.

Пишите срок и стоимость, выберу по цене, оплата по факту Вебмани.

HTMLWordPress
9 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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