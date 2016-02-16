Установить (сверстать) готовый дизайн для ocstore v.2.1.0.2 (opencart)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки113 просмотров

Установить (сверстать) готовый дизайн для ocstore v.2.1.0.2 (opencart) (файлы psd). Из-за предыдущего исполнителя просрочены все сроки и зря потрачены деньги. Поэтому так же важна оперативность. Жду предложений от исполнителей с отзывами. Спасибо.

ocStoreOpencart
9 лет назад
sfarmak
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$150
8 дней

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад

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