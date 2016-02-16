Натянуть дизайн PSD на готовый шаблон.

Сайт dom-naveka. ru. Надо сделать адаптивное меню, чтоб никуда ничего не съезжало при любом разрешении экрана. Под слайдером картинки с разделами растянуть на всю ширину экрана. Поправить раздел "Как мы работаем", чтобы тоже все было ровно, ...