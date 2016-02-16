Срочно сверстать экраны макета приложения для айпада

Нужно быстро и чётко сделать прототип приложения дла айпада, (верстка экраном, переходы между ними) дизайн сброшу кандидату. Оплата после того как вы сбросите билд под udid моего айпада для теста и я увижу что все сделано как надо.

В дальнейшем возможна доработка приложения.