Исправление ошибки поиска на форуме

Необходим человек, хорошо разбирающийся в phpMyAdmin и БД.

При очистке базы данных форума через phpMyAdmin была очищена таблица, отвечающая за поиск по форуму. В результате теперь при введении поискового запроса выдаются только сообщения, оставленные уже после очистки, а старых сообщений поиск не видит.

Имеется бэкап, сделанный до поломки, но просто откатить состояние форума к нему нельзя, так как будет потеряно много информации. Надо каким-то образом восстановить из него именно ту таблицу, которая отвечала за поиск.