Сделать адаптивную тему на Drupal.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок174 просмотра

Требуется качественная вёрстка адаптивного дизайна и прикрутка её на друпал.

Макет дизайна и техзадание https://cloud.mail.ru/public/YPxD/godVKZdrW

Цена договорная.

Drupal
9 лет назад
Artem_Pacera
Артем 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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