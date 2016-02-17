Корректировка верстки.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки140 просмотров

Проблема: Клиенты жалуются что сайт all4bath.ru "прыгает", нужно исправить верстку.

9 лет назад
infotake
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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