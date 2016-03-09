Верстка + натяжка HostCMS - резиновая верстка

Сайт: http://alombard.ru/

Ссылка на всю картинку (нумерация блоков): https://yadi.sk/i/qx17iYenoy6Zb

Сайт создан на HostCMS

Необходимо переделать то, что есть на текущий момент.

Есть похожий проект: http://automama.su/

Там в случае уменьшения разрешения под мобильные большинство блоков скрывается и остаются только самые нужные.

Требования:

1. Оценить бюджет

2. На сайте 10 блоков. В результате после уменьшения должно остаться:

Блок 1: логотип, телефон, ссылки (сверху слева)

Блок 2: только ссылки в столбец

Блок 3: скрывается

Блок 4: сужается и вытягивается под размер

Блок 5-6-7: скрываются

Блок 8: хотелось бы, чтобы карта поместилась на мобильные устройства

Блок 9: остается только форма заявки и подгоняется под размер

Блок 10: подгоняется под размер

Внутренние страницы должны также корректно отображаться:

-шапка

- контент

- форма заявки

- футер

Спасибо!