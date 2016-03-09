Верстка + натяжка HostCMS - резиновая верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок226 просмотров

Сайт: http://alombard.ru/

Ссылка на всю картинку (нумерация блоков): https://yadi.sk/i/qx17iYenoy6Zb

Сайт создан на HostCMS

Необходимо переделать то, что есть на текущий момент.

Есть похожий проект: http://automama.su/

Там в случае уменьшения разрешения под мобильные большинство блоков скрывается и остаются только самые нужные.

Требования:

1. Оценить бюджет

2. На сайте 10 блоков. В результате после уменьшения должно остаться:

Блок 1: логотип, телефон, ссылки (сверху слева)

Блок 2: только ссылки в столбец

Блок 3: скрывается

Блок 4: сужается и вытягивается под размер

Блок 5-6-7: скрываются

Блок 8: хотелось бы, чтобы карта поместилась на мобильные устройства

Блок 9: остается только форма заявки и подгоняется под размер

Блок 10: подгоняется под размер

Внутренние страницы должны также корректно отображаться:

-шапка

- контент

- форма заявки

- футер

Спасибо!

9 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

pavel-alpinweb
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$50
4 дня
Спасибо Павлу за работу, верстка и натяжка была сделана в срок и очень качественно. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик, предоставил, подробнейшее ТЗ по адаптации проекта. Верстка сайта, была очень качественной, поэтому адаптировать было одно удовольствие. Видно, что Дмитрий работает над серьезными проектами. Оплату не задерживал.

Заявки фрилансеров

pavel-alpinweb
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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