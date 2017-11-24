Павел Бездорнов pavel-alpinwebpavel-alpinweb
Здравствуйте! Меня зовут Павел Бездорнов. Я веб разработчик, который влюблен в свою работу. Если Вам нужна разработка сайта или верстка, то добро пожаловать!
Я имею опыт в разработке сайтов и верстке более четырех лет.
Мне нравится моя работа, поэтому я подхожу к ней творчески, там где видны недочеты дизайнера, я их исправляю, или могу предложить лучшее решение. Мои навыки постоянно развиваются, я изучаю новые технологии и сразу применяю их к проектам с которыми работаю, поэтому каждая новая работа, всегда лучше предыдущей.
Мои преимущества:
- Тестирование верстки на соответствие стандартам(тест на валидацию, на кроссбраузреность и на адаптивность)
- Четкое соблюдение сроков, и умение доводить работу до конца не смотря не на что.
- Чистый аккуратный и комментируемый код
- Адаптация готовой верстки без отрисовки макетов
- Адекватное отношение к правкам
- Разработка прототипа сайта при разработки сайта под ключ(позволяет грамотно составить структуру сайта еще на этапе планирование)
- Проведу «за ручку» на всех этапах создания сайта, Вы точно будете уверенны в результате и будете знать обо всех его аспектах
- Индивидуальный подход(ведение работ будет происходит наиболее удобным для Вас способом).
- Не беру полную оплату пока результат Вас полностью, не устроит.
- Открытая разработка сайтов
- Удобное ведение проектов
- Четкий контроль на всех этапах разработки
https://loftschool.com/certificate/AZ1519981648/ru
Как мы с Вами будем работать
Моей отличительной чертой является четкая организация работы над проектом. Я стараюсь сделать работу максимально удобной для моего клиента. Чтобы наше с Вами сотрудничество было максимально удобным, мы с Вами будем работать по следующему сценарию.
Ваши пожелания.
Напишите, мне все, что Вы хотите видеть в своем будущем проекте, все Ваши пожелания по проведению работ. Я найду для Вас лучшее решение, которое решит Вашу задачу.
Планирование
Мы с вами обсудим все детали Вашего проекта и я помогу Вам составить техническое задание, а так же план работ, после чего Вы будете добавлены в органайзер для удобного контроля и ведения проекта.
Ведение проекта
После того как ТЗ будет утверждено, я начинаю работу. Я выдаю Вам ссылку, куда буду выкладывать готовый результат после каждого этапа разработки. Таким образом, проект будет разрабатываться у Вас на глазах, вы в любой момент времени сможете проверить результат и при необходимости попросить внесение правок.
Условия оплаты
Я не работаю по 100% постоплате, варианты оплаты только после завершения проекта я не рассматриваю.
Я предлагаю два удобных способа оплаты:
1 Предоплата 50% перед началом работ, после завершения этапа планирования. Остальная сумма выплачивается, после завершения и сдачи проекта.
2 Оплата по этапам:
- Landing Page или одностраничная верстка. Я верстаю 2-3 экрана(зависит от сложности, обсуждается при планировании), со всеми скриптами, без адаптации под мобильные устройства. После сдачи этапа, Вы вносите предоплату 50%. Остальная сумма выплачивается, после завершения и сдачи проекта.
- Многостраничная верстка. Я верстаю 2-3 экрана(зависит от сложности, обсуждается при планировании) главной страницы, со всеми скриптами, без , без адаптации под мобильные устройства. После сдачи этапа, Вы сносите предоплату 25%. После полной сдачи главной страницы(с адаптацией по мобильные устройства), Вы вносите предоплату 50%. Остальная сумма выплачивается, после верстки всех страниц.
- Натяжка на WordPress оплачивается отдельно от верстки. После полной сдачи проекта. Если Вам требуется, только натяжка на WordPress, то я работаю строго по предоплате 50%.
Жду Ваших сообщений, если возникнут вопросы, пишите! Так же более подробно Вы можете ознакомиться со всеми деталями в этой статье.
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