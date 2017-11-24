Что я делаю и как я это делаю

Здравствуйте! Меня зовут Павел Бездорнов. Я веб разработчик, который влюблен в свою работу. Если Вам нужна разработка сайта или верстка, то добро пожаловать!

Я имею опыт в разработке сайтов и верстке более четырех лет.

Мне нравится моя работа, поэтому я подхожу к ней творчески, там где видны недочеты дизайнера, я их исправляю, или могу предложить лучшее решение. Мои навыки постоянно развиваются, я изучаю новые технологии и сразу применяю их к проектам с которыми работаю, поэтому каждая новая работа, всегда лучше предыдущей.

Мои преимущества:

Тестирование верстки на соответствие стандартам(тест на валидацию, на кроссбраузреность и на адаптивность)

Четкое соблюдение сроков, и умение доводить работу до конца не смотря не на что.

Чистый аккуратный и комментируемый код

Адаптация готовой верстки без отрисовки макетов

Адекватное отношение к правкам

Разработка прототипа сайта при разработки сайта под ключ(позволяет грамотно составить структуру сайта еще на этапе планирование)

Проведу «за ручку» на всех этапах создания сайта, Вы точно будете уверенны в результате и будете знать обо всех его аспектах

Индивидуальный подход(ведение работ будет происходит наиболее удобным для Вас способом).

Не беру полную оплату пока результат Вас полностью, не устроит.

Открытая разработка сайтов

Удобное ведение проектов

Четкий контроль на всех этапах разработки

https://loftschool.com/certificate/AZ1519981648/ru

Как мы с Вами будем работать

Моей отличительной чертой является четкая организация работы над проектом. Я стараюсь сделать работу максимально удобной для моего клиента. Чтобы наше с Вами сотрудничество было максимально удобным, мы с Вами будем работать по следующему сценарию.

Ваши пожелания.

Напишите, мне все, что Вы хотите видеть в своем будущем проекте, все Ваши пожелания по проведению работ. Я найду для Вас лучшее решение, которое решит Вашу задачу.

Планирование

Мы с вами обсудим все детали Вашего проекта и я помогу Вам составить техническое задание, а так же план работ, после чего Вы будете добавлены в органайзер для удобного контроля и ведения проекта.

Ведение проекта

После того как ТЗ будет утверждено, я начинаю работу. Я выдаю Вам ссылку, куда буду выкладывать готовый результат после каждого этапа разработки. Таким образом, проект будет разрабатываться у Вас на глазах, вы в любой момент времени сможете проверить результат и при необходимости попросить внесение правок.

Условия оплаты

Я не работаю по 100% постоплате, варианты оплаты только после завершения проекта я не рассматриваю.

Я предлагаю два удобных способа оплаты:

1 Предоплата 50% перед началом работ, после завершения этапа планирования. Остальная сумма выплачивается, после завершения и сдачи проекта.

2 Оплата по этапам:

Landing Page или одностраничная верстка. Я верстаю 2-3 экрана(зависит от сложности, обсуждается при планировании), со всеми скриптами, без адаптации под мобильные устройства. После сдачи этапа, Вы вносите предоплату 50%. Остальная сумма выплачивается, после завершения и сдачи проекта.

Многостраничная верстка. Я верстаю 2-3 экрана(зависит от сложности, обсуждается при планировании) главной страницы, со всеми скриптами, без , без адаптации под мобильные устройства. После сдачи этапа, Вы сносите предоплату 25%. После полной сдачи главной страницы(с адаптацией по мобильные устройства), Вы вносите предоплату 50%. Остальная сумма выплачивается, после верстки всех страниц.

Натяжка на WordPress оплачивается отдельно от верстки. После полной сдачи проекта. Если Вам требуется, только натяжка на WordPress, то я работаю строго по предоплате 50%.

Открытая разработка, поможет Вам получить именно тот результат, который вы хотите и не бояться за качество конечного продукта.

Жду Ваших сообщений, если возникнут вопросы, пишите! Так же более подробно Вы можете ознакомиться со всеми деталями в этой статье.