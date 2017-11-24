pavel-alpinweb

Павел Бездорнов pavel-alpinweb

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Что я делаю и как я это делаю

Здравствуйте! Меня зовут Павел Бездорнов. Я веб разработчик, который влюблен в свою работу. Если Вам нужна разработка сайта или верстка, то добро пожаловать!

Я имею опыт в разработке сайтов и верстке более четырех лет.

Мне нравится моя работа, поэтому я подхожу к ней творчески, там где видны недочеты дизайнера, я их исправляю, или могу предложить лучшее решение. Мои навыки постоянно развиваются, я изучаю новые технологии и сразу применяю их к проектам с которыми работаю, поэтому каждая новая работа, всегда лучше предыдущей.

Мои преимущества:

  • Тестирование верстки на соответствие стандартам(тест на валидацию, на кроссбраузреность и на адаптивность)
  • Четкое соблюдение сроков, и умение доводить работу до конца не смотря не на что.
  • Чистый аккуратный и комментируемый код
  • Адаптация готовой верстки без отрисовки макетов
  • Адекватное отношение к правкам
  • Разработка прототипа сайта при  разработки сайта под ключ(позволяет грамотно составить структуру сайта еще на этапе планирование)
  • Проведу «за ручку» на всех этапах создания сайта, Вы точно будете уверенны в результате и будете знать обо всех его аспектах
  • Индивидуальный подход(ведение работ будет происходит наиболее удобным для Вас способом).
  • Не беру полную оплату пока результат Вас полностью, не устроит.
  • Открытая разработка сайтов
  • Удобное ведение проектов
  • Четкий контроль на всех этапах разработки
Сертификаты:

https://loftschool.com/certificate/AZ1519981648/ru

Как мы с Вами будем работать

Моей отличительной чертой является четкая организация работы над проектом. Я стараюсь сделать работу максимально удобной для моего клиента. Чтобы наше с Вами сотрудничество было максимально удобным, мы с Вами будем работать по следующему сценарию.

Ваши пожелания.

Напишите, мне все, что Вы хотите видеть в своем будущем проекте, все Ваши пожелания по проведению работ. Я найду для Вас лучшее решение, которое решит Вашу задачу.

Планирование

Мы с вами обсудим все детали Вашего проекта и я помогу Вам составить техническое задание, а так же план работ, после чего Вы будете добавлены в органайзер для удобного контроля и ведения проекта.

 

Ведение проекта

После того как ТЗ будет утверждено, я начинаю работу. Я выдаю Вам ссылку, куда буду выкладывать готовый результат после каждого этапа разработки. Таким образом, проект будет разрабатываться у Вас на глазах, вы в любой момент времени сможете проверить результат и при необходимости попросить внесение правок.

Условия оплаты

Я не работаю по 100% постоплате, варианты оплаты только после завершения проекта я не рассматриваю. 

Я предлагаю два удобных способа оплаты:

1 Предоплата 50% перед началом работ, после завершения этапа планирования. Остальная сумма выплачивается, после завершения и сдачи проекта.

2 Оплата по этапам:

  • Landing Page или одностраничная верстка. Я верстаю 2-3 экрана(зависит от сложности, обсуждается при планировании), со всеми скриптами, без адаптации под мобильные устройства. После сдачи этапа, Вы вносите предоплату 50%. Остальная сумма выплачивается, после завершения и сдачи проекта.
  • Многостраничная верстка. Я верстаю 2-3 экрана(зависит от сложности, обсуждается при планировании) главной страницы, со всеми скриптами, без , без адаптации под мобильные устройства. После сдачи этапа, Вы сносите предоплату 25%. После полной сдачи главной страницы(с адаптацией по мобильные устройства),  Вы вносите предоплату 50%. Остальная сумма выплачивается, после верстки всех страниц.
  • Натяжка на WordPress оплачивается отдельно от верстки. После полной сдачи проекта. Если Вам требуется, только натяжка на WordPress, то я работаю строго по предоплате 50%.
Открытая разработка, поможет Вам получить именно тот результат, который вы хотите и не бояться за качество конечного продукта.

Жду Ваших сообщений, если возникнут вопросы, пишите! Так же более подробно Вы можете ознакомиться со всеми деталями в этой статье.

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Отзывы заказчиков

raeen
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$130
9 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка главной страницы сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
katashi13
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$110
10 баллов
7 лет назад
Верста - Разработка Сайта
Была задача сверстать сайт, качественно, адаптивно, с семантикой. И надо было соблюсти все пункты ТЗ. Павел справился со всей задачей, сделал всё в сроки. Хочу отметить, что Павел всегда прислушивался к правкам и замечаниям. Был открыт и исполнителен. Рекомендую, как надежного исполнителя
Отличный заказчик. ТЗ составлено очень четко. Оговорены все моменты. Оплата была внесена четко в срок без малейших задержек. Все правки оплачены. Андрей сам является верстальщиком, поэтому благодаря его советом и идеям, я смог выполнить заказ на более высоком уровне качества. Будем сотрудничать.
Ответный отзыв
EugeneSnit
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$270
10 баллов
7 лет назад
Верста сайта доски Объявлений
Была поставлена задача по верстке макетов для сайта объявлений. У нас возникли трудности из-за особенности движка, но Павел быстро смог адаптироваться к ситуации. Работать с ним в команде было очень приятно. Павел всегда вовремя выходил на связь и моментально реагировал на замечания. Ответственный исполнительный человек. Работу сделал быстро и качественно. Приятно было работать с ним в команде.
Отличный заказчик. Я работал с Евгением над весьма не простым проектом, и Евгений не только выполнил все свои обязательства, но оказал огромную поддержку. На связи был чуть ли не круглые сутки и всегда отвечал на все вопросы незамедлительно. Все правки и доработки полностью оплатил.
Ответный отзыв
katochi
Руслан 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка лендинга + адаптив
Хорошая работа! Отзывчивый исполнитель, работает быстро. Рекомендую!
Отличный порядочный заказчик. Очень приятен в общении, всегда идет на встречу. Оплата произведена вовремя без задержек, да еще и с бонусами) Еще очень важный момент, Руслан сам разбирается в верстке, поэтому всегда готов помочь при затруднениях. Крайне рекомендую к сотрудничеству. Сам же надеюсь, на долгую совместную работу.
Ответный отзыв
unndream
Никита 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Верстка лендинга
С Павлом работаем уже давно. Надежный исполнитель. Не смотря на разницу в 4 часа всегда на связи! Работа всегда выполняется в срок в том числе и правки, если есть необходимость)) Работали вместе над многими проектами! Советую мастера! Спасибо Павел! :)
Никита, отличный дизайнер, с которым я работаю уже больше года. Мне как верстальщику очень приятно, было работать с его макетами, где все очень аккуратно отрисовано и удобно расортированно. Как заказчик, он очень порядочный, всегда на связи и оплачивает всегда вовремя. Вместе мы уже создали, много классных проектов и надеюсь в дальнейшем мы продолжим сотрудничество!
Ответный отзыв
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