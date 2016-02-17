Требуется качественная вёрстка адаптивного дизайна и прикрутка её на друпал. Макет дизайна и техзадание https://cloud.mail.ru/public/YPxD/godVKZdrW Цена договорная.
Перегнать html-шаблон на Wordpress
Нужно в точности перенести существующий шаблон - на Wordpress.
Заявки фрилансеров
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