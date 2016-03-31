Настройка и доработка шаблона Wordpress

Доброго времени суток.

Купил шаблон: http://themeforest.net/item/m2-home-maintenance-repair-building-wp-theme/full_screen_preview/10760676

Теперь нужно его настроить и немного доработать под нужды сервисного центра по ремонту электроники.

1. Нужно перевести шаблон на русский язык.

2. При необходимости заменить шрифт.

3. Поменять лого. (Логотип с меня)

4. Доработать шапку. Удалить ненужные элементы, добавить нужные.

5. Заменить картинки в слайдере. (Картинки с меня)

6. Убрать из блока "Services REMODELING AND HOME DESIGN" 3 лишних пункта.

7. Немного изменить дизайн блока: "REQUEST FREE QUOTE". Нужно вырезать лишние поля.

8. Удалить блок "NEWSLETTER".

9. Под блоком "WHY CHOOSE US" в карусель нужно вставить картинки с брендами. (картинки с меня)

10. Вставить Яндекс Карту с адресом над "Футером".

11. Настроить формы обратной связи в сплывающих окнах. "Обратный звонок" и "Заказать ремонт".

12. Немного изменить дизайн страницы "Услуги". Добавить туда самую простую таблицу услуг.

Нужно все сделать за 2 дня.