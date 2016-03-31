Требуется качественная вёрстка адаптивного дизайна и прикрутка её на друпал. Макет дизайна и техзадание https://cloud.mail.ru/public/YPxD/godVKZdrW Цена договорная.
Настройка и доработка шаблона Wordpress
Доброго времени суток.
Купил шаблон: http://themeforest.net/item/m2-home-maintenance-repair-building-wp-theme/full_screen_preview/10760676
Теперь нужно его настроить и немного доработать под нужды сервисного центра по ремонту электроники.
1. Нужно перевести шаблон на русский язык.
2. При необходимости заменить шрифт.
3. Поменять лого. (Логотип с меня)
4. Доработать шапку. Удалить ненужные элементы, добавить нужные.
5. Заменить картинки в слайдере. (Картинки с меня)
6. Убрать из блока "Services REMODELING AND HOME DESIGN" 3 лишних пункта.
7. Немного изменить дизайн блока: "REQUEST FREE QUOTE". Нужно вырезать лишние поля.
8. Удалить блок "NEWSLETTER".
9. Под блоком "WHY CHOOSE US" в карусель нужно вставить картинки с брендами. (картинки с меня)
10. Вставить Яндекс Карту с адресом над "Футером".
11. Настроить формы обратной связи в сплывающих окнах. "Обратный звонок" и "Заказать ремонт".
12. Немного изменить дизайн страницы "Услуги". Добавить туда самую простую таблицу услуг.
Нужно все сделать за 2 дня.
Выбранный исполнитель
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