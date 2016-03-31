Настройка и доработка шаблона Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок152 просмотра

Доброго времени суток.

Купил шаблон: http://themeforest.net/item/m2-home-maintenance-repair-building-wp-theme/full_screen_preview/10760676

Теперь нужно его настроить и немного доработать под нужды сервисного центра по ремонту электроники.

1. Нужно перевести шаблон на русский язык.

2. При необходимости заменить шрифт.

3. Поменять лого. (Логотип с меня)

4. Доработать шапку. Удалить ненужные элементы, добавить нужные.

5. Заменить картинки в слайдере. (Картинки с меня)

6. Убрать из блока "Services REMODELING AND HOME DESIGN" 3 лишних пункта.

7. Немного изменить дизайн блока: "REQUEST FREE QUOTE". Нужно вырезать лишние поля. 

8. Удалить блок "NEWSLETTER".

9. Под блоком "WHY CHOOSE US" в карусель нужно вставить картинки с брендами. (картинки с меня)

10. Вставить Яндекс Карту с адресом над "Футером".

11. Настроить формы обратной связи в сплывающих окнах. "Обратный звонок" и "Заказать ремонт".

12. Немного изменить дизайн страницы "Услуги". Добавить туда самую простую таблицу услуг.

Нужно все сделать за 2 дня.

WordPress
9 лет назад
azteQa
Руслан 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$30
3 дня
Спасибо за сотрудничество. Всю работу сделали неплохо.
Все ок

Заявки фрилансеров

ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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