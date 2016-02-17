Требуется качественная вёрстка адаптивного дизайна и прикрутка её на друпал. Макет дизайна и техзадание https://cloud.mail.ru/public/YPxD/godVKZdrW Цена договорная.
Вёрстка лендинга
Верстка на основе дизайна и трех шаблонов в PSD для моб. устройства, планшета и компьютера. Объём сайта 7 экранов.
Основные принципы: кроссбраузерность; адаптивность; чистый валидный код; отсутствие горизонтальной прокрутки во всех браузерах.
Дизайн и подробности кандидату.
Срок выполнения – 3 дня с момента получения ТЗ и дизайна.
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