Требуется качественная вёрстка адаптивного дизайна и прикрутка её на друпал. Макет дизайна и техзадание https://cloud.mail.ru/public/YPxD/godVKZdrW Цена договорная.
Починить сайт на html
Нужно устранить проблемы на сайте типа http://amfora.dp.ua/menu - битые картинки, битый страницы.
Сайт сделан на html.
Заявки фрилансеров
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