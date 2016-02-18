Починить сайт на html

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок220 просмотров

Нужно устранить проблемы на сайте типа http://amfora.dp.ua/menu - битые картинки, битый страницы.

Сайт сделан на html.

HTML
9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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