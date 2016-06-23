Верстка сайта (Доработка)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок209 просмотров

Добрый день.

Имеется верстка сайта.

Мы подправили дизайн - теперь надо доверстать недостающие детали к существующей верстке.

Не хотелось бы заново делать - но готовы рассмотреть варианты.

Верстка - адаптивная, бутсрап

Жду предложений.

Спасибо

9 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vassago8277246
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$111
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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vassago8277246
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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