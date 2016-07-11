LevluhSvetlana

Нужно сверстать 11 страниц по макетам. Все подробности в личку.
- HTML-верстка42 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сверстать (pixel perfect) 2 страницы по макетам. Все подробности в личку. Оплата по фактуHTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист с опытом работы с MODx. Все подробности в личку.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист с опытом работы с Битрикс, требуется натянуть готовую верстку. Все подробности в личку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Верстка сайта https://www.dropbox.com/s/funssdod89ujke6/gross-auto-html.zip?dl=0 Необходимо натянуть на django pythonВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Срочно требуется верстальщик, для исправления и доделывания анимированной страницы подробности - в личке. Подписался под задачей - значит готов прям сразу начинать работуHTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно оч срочно (в теч дня) сверстать 10 однотипных адаптивных страниц) Работаете у себя на серваке, показываете нам и отдаете архив после оплаты. Все подробности - в личкеЗавершен7 лет назад
Нужен ответственный и серьезный человек, для доделывания сайта на битриксе. Есть ряд правок, которые необходимо выполнять качественно и оперативно. Работать необходимо начать сразу, как обговорим стоимость/сроки/объемы работ. Оплата за результат - ежедневно! Если хотите получить ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для доработки сайта, требуется специалист bitrix. знание bitrix, создание инфоблоков и компонентов вывода их в шаблоне, знание js. Все подробности по задаче опишу в личных сообщениях.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать 3D тур по картинной галерее, на скрине прототип дизайна http://prntscr.com/cqvtlz Нужно сделать 8 панорам в которых будет 16 картин при клике на них открывается описание. Все подробности в личкуHTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Не открываются инфо-метки http://prntscr.com/ckz0bm и не работают кнопки приближения и удаления http://prntscr.com/ckz57w на айпаде. На десктопе все работает инфометки открываются при наведении зум работает при клике, но ни с телефона, ни с айпада метки при клике не ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть две задачи: 1. Изменить дизайн баннера по макеты, требуется его сверстать и добавить на сайт 2. http://take.ms/m6TaB так же изменить дизайн бокового меню . так же нужно сверстать и добавить, а так же поправить логику. Сроки 2 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт на друпале (линк в личку выбранному специалисту). Список ошибок, которые нужно исправить: 1. Текст в двух местах не отображается в админке в качестве редактируемого элемента 2. Не загружаются изображения на сервер 3. Кнопки меню не редактируются ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт на друпале и готовый контент (в районе 30-40 страниц). Необходимо наполнить. Цена и сроки по предложениюНаполнение сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется адаптивная верстка главной страницы сайта. Инструкция по сценарию первого экрана сайта есть в папке. Дополнительно: меню по вертикали всегда должно умещаться в высоту экрана. В остальном сейчас важно просто сверстать качественно, потому что ховеры и ошибки форм ...Завершен7 лет назад
В архиве текущая верстка сайта https://cloud.mail.ru/public/BSJr/wAkBTFBLU Нужна резиновая верстка, очень важно что бы для разрешения 1366 она составляла 75% масштаба от текущей. Вот как на скрине http://prntscr.com/bq0csm И еще одна доп задача. Нужно закрепить футер что бы он был всегда виден, ...Завершен7 лет назад
На сайте есть галерея [url=http://prntscr.com/aosm6f]http://prntscr.com/aosm6f[/url] , суть в чем: нужно будет добавлять новые фотографии в галерею, они добавляются в конец, а залиты в обратном порядке. Нужно что бы новые блоки галереи добавлялись в начало а не в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
http://prntscr.com/am2o3c Необходимо сделать что бы изображения добавлялись в галерею в том порядке в котором их добавляешь через админку. Сейчас наоборот первая фотка это та что добавлена последней.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист Python + Django + Angular Для существующего сайта нужно сделать 1. Нужно чтобы постинг проходил по другой схеме - чтобы можно было задавать картинку и описание к каждой записи. 2. Нужна английская версия сайта. Перевод есть. 3. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад