LevluhSvetlana

На сайте есть галерея [url=http://prntscr.com/aosm6f]http://prntscr.com/aosm6f[/url] , суть в чем: нужно будет добавлять новые фотографии в галерею, они добавляются в конец, а залиты в обратном порядке. Нужно что бы новые блоки галереи добавлялись в начало а не в ...