LevluhSvetlana

Светлана LevluhSvetlana

 
33 годаРоссия/Саратов
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Ilya-s
Илья 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Срочная верстка!
Супер клиент. ТЗ на высшем уровне. Быстрая проверка. Мгновенная оплата. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Надо было в сжатые сроки сверстать неск страниц. Илья выполнил работу качественно, оперативно вносил корректировки, завершил работу раньше обговоренного срока. Со связи не пропадал, ответственный исполнитель. будем работать дальше!
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neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$35
5 баллов
7 лет назад
Внесение правок (друпал)
Да, было сложно работать с вами
Виктор поставленную задачу выполнил, но работать с ним было тяжело.
Ответный отзыв
neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Ремонт админки на друпал
Приятно было работать, оплата вовремя, все отлично.
Все качественно и оперативно сделал, раньше положенного срока. Работой довольны, будем обращаться!
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lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Нужно адаптировать текущую верстку
Работаю со Светланой не один месяц, сотрудничеством доволен на все 100, всегда четкие ТЗ, всегда 100% оплата. Приятный в общении, ответственный заказчик. Рекомендую всем!
С Виталием приятно работать. Работу выполнил качественно и в срок, учел все комментарии и пожелания. Если возникали вопросы, всегда оперативно отвечал на них. Рекомендую всем, как опытного специалиста знающего свое дело!
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nirvanamix
Иван 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$180
10 баллов
7 лет назад
Сверстать главную страницу сайта
Фактически работали по постоплате, никаких проблем не возникало, ни с олпатой ни с постновкай задачи, все четко и ясно, спасибо за хороший проект и приятное общение =)
Очень хороший специалист и приятный в общении человек. Сначала сделал главную без предоплаты. Нам понравилось и целиком сверстал нам сайт. В процессе работы были небольшие правки, которые Иван очень оперативно и с первого раза исправлял. Даже дополнительно сделал то, что изначально не обсуждали без доплаты. Очень рекомендую и сами будем обращаться! 5+
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