Нужно внести правки в верстку сайта на MODx

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок165 просмотров
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Нужен специалист с опытом работы с MODx.

Все подробности в личку.

MODX
6 лет назад
LevluhSvetlana
Светлана 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад