Натянуть на друпал готовую верстку

Есть такой сайт - [url=http://smart4kids.com.ua/#]http://smart4kids.com.ua/[/url] как видите он сверстан. CMS нет. Только верстка. нужно натянуть его на WP. мне требуется менять цены, тексты. добавлять/убирать фото детей в слайдере (в конце который почти) добавлять видео отзывы в Отзывах заголовок на первом экране ...