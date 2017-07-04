Выполнить ряд правок по проекту MODX REVO

Добрый день!

Необходимо выполнить ряд правок по проекту cms MODX REVO

- На сайте на картинках есть отметки ( точки ) почему то на некоторых фотках они сместились.

- Сделать привязку по цвету к товару, в самом товаре при выборе белого товара чтобы открывалась картинка с белым товаром.

- В корзине отображать выбранный цвет товара

- Есть страница на которой пользователь отправляет файл. Но нету индикации загрузки файла, нужно сделать.

- Сделать водяной знак на всех фото.

Не слишком сложные правки но это хороший мотив для долгосрочной работы!

Прошу писать на почту lock3t1337(собачка)gmail.com в таком шаблоне:

1 – Имя

2 – Стаж

3 – Возраст

4 – Примеры работ на MoDX

5 – Ваши навыки

6 – Способ оплаты

7 – Почему именно вы, а не другой?

8 – Skype, vk.