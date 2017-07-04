Выполнить ряд правок по проекту MODX REVO

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка143 просмотра
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Добрый день! 

Необходимо выполнить ряд правок по проекту cms MODX REVO 

- На сайте на картинках есть отметки ( точки ) почему то на некоторых фотках они сместились. 

- Сделать привязку по цвету к товару, в самом товаре при выборе белого товара чтобы открывалась картинка с белым товаром. 

- В корзине отображать выбранный цвет товара 

- Есть страница на которой пользователь отправляет файл. Но нету индикации загрузки файла, нужно сделать. 

- Сделать водяной знак на всех фото. 

Не слишком сложные правки но это хороший мотив для долгосрочной работы! 

Прошу писать на почту lock3t1337(собачка)gmail.com в таком шаблоне: 

1 – Имя 

2 – Стаж 

3 – Возраст 

4 – Примеры работ на MoDX 

5 – Ваши навыки 

6 – Способ оплаты 

7 – Почему именно вы, а не другой? 

8 – Skype, vk. 

MODX
6 лет назад
lock3t
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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