Специалист по Drupal

Здравствуйте. Ищу исполнителя с опытом переноса с opencart 1.5.5.1.2 на 2.3. Нужно перенести только заказы и клиентов. Правок в админке практически не было, она дефолтная. Мне нужно, чтобы перенесли заказы (историю статусов, все поля, способы доставок и ...