Тpeбуeтся пpoгрaммист Joomla/hikashop

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно натянуть на сайт новый дизайн (и функционал) Необходимо следующее: взять старый сайт, обновить движок с ModX Evo на ModX Revo натянуть новый дизайн и функционал. Скриншоты нового дизайна в приложении Пишите ваши цены и сроки. Спасибо.