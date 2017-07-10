Редактировать материал на сайте Joomla.

Задание для новичков, начинающих фрилансеров и познающих данную CMS. На сайте (CMS Joomla) размещены материалы разбитые по разделам и категориям. Требуется отредактировать материалы. Вся работа сводится к нескольким механическим операциям:

- заменить изображение анонса материала (изображение уже на сервере);

- прописать классы к таблицам и абзацам;

- плюс пара нехитрых действий.

Практически все. Большинство материалов состоит из 2-3 абзацев и пары таблиц. Всего материалов около 120.

Дам пошаговую инструкцию, как и что делать. Сделать необходимо до завтра, до 12-00.

От исполнителя жду усидчивости, внимательности и ответственности за свою работу.